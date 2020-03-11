التعليم العالي تصدر قرارا بشأن لائحة "رعاية أعضاء هيئة التدريس"

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القرار رقم 598 لسنة 2020، بشأن اللائحة الداخلية المنظمة لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة للوزارة.

ونص القرار على أن تنظم اللائحة التصرفات المالية والإدارية لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنشأ، وله الشخصية الاعتبارية العامة بموجب نص المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 2018، بشأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل الجمهورية والمؤسسسات الجامعية.

ونشر القرار في عدد "الوقائع المصرية" الصادر بتاريخ اليوم للاطلاع عليه اضغط هنــــــــــــــــــا.