سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-3-2020 في مصر

استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأربعاء 11 مارس الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 17.68 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.