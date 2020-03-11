إصابة عامل في حريق نشب بشقة سكنية بسوهاج

أصيب عامل بحروق بنسبة 5% إثر نشوب حريق بشقة سكنية بناحية جزيرة طما في سوهاج، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق واخماده، ونُقل المصاب إلى مستشفى طما المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد أحمد شمندي مأمور مركز شرطة طما، بنشوب حريق بناحية جزيرة طما، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بشقة في الطابق الأخير بعقار مكون من 3 طوابق ملك "جمال.ا.ع" 34 عاما، سائق توك توك، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفر الحريق عن إصابة مالك المنزل بحروق بنسبة 5% في الوجه، وبسؤاله رجح أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود موقد حراري، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.