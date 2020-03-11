معركة بـ"المطاوي".. نجار يطعن طالبا اعترض على تحرشه بخطيبته

طعن نجار، طالبا، بسلاح أبيض "مطواة"، إثر مشاجرة نشبت بينهما، بعد معاكسة المتهم لخطيبة المجني عليه في الشارع بدائرة قسم قليوب، وجرى نقل المتهم والمجني عليهما مصابان للمستشفى وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، بلاغا من مستشفى قليوب التخصصي، بوصول "محمد. هـ. ع"، طالب، مصابا بجرح طعني نافذ في الصدر من الجهة اليمنى، وجروح قطعية في الظهر وآخر أعلى الحاجب الأيسر، و"محمد. ص. م" نجار مسلح، سبق اتهامه في قضيتي مخدرات، مصاب بجرح قطعي أعلى الحاجب الأيمن والأيسر، ادعاء مشاجرة بينهما بناحية قليوب البلد – دائرة القسم.

وأُخطرت الأجهزة الأمنية، وبالانتقال والفحص تبيّن أنّه حال سير المجني عليه رفقة خطيبته بناحيه محل سكنهما، أقدم المتهم على معاكستها، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، اعتدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، كانا بحوزتهما محدثين إصابتهما المشار إليها.

وبسؤال طرفي المشاجرة، أيدا مضمون ما أسفر عنه الفحص، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، وجرى بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليهما، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2177 جنح قسم قليوب لسنة 2020م.