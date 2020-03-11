أسعار العملات اليوم الأربعاء 11-3-2020 في مصر

استمرارا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت، اليوم الأربعاء 11 مارس، الحالي في بعض البنوك العاملة والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وسجّل في المصرف العربي الدولي نحو 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك بلوم نحو 19.97 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع، وفي بنك إتش إس بي سي سجّل نحو 20.06 جنيه للشراء، و20.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 17.68 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك البركة نحو 17.69 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.