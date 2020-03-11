زحام من الأهالي لتطعيم الأطفال ضد الحصبة بمطروح

تكثف الأطقم الطبية من نشاطها في فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني، على مستوى مراكز ومدن مطروح الثمانية، للأطفال من سن 9 شهور إلى 10 سنوات، بجميع مكاتب الصحة فى مدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدى برانى والسلوم وسيوة، والتى انطلقت من يوم 8 مارس وتستمر حتى 26 مارس الجارى، بإشراف الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وشهدت مكاتب الصحة بمدينتى الحمام ومرسى مطروح، اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين، بخاصة السيدات، لتطعيم أطفالهم.

وتابعت الدكتور دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة بوحدة السادات الصحية بمنطقة الكيلو 7 بمطروح، كما تفقدت أقسام الوحدة مع الاستماع للمواطنين للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم داخل الوحدة.

وقالت نائب محافظ مطروح، إن متابعة الوحدات وجميع المنشآت الصحية فى ظل تكليفات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات المختلفة.

وأضافت أن هناك متابعة أيضا فى المنشآت الطبية لمدى الانضباط فى العمل وانتظام حضور العاملين بالوحدة الصحية من الأطباء والممرضات والعمال، والتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمطروح، بشأن الاحتياجات الضرورية اللازمة للارتقاء بالخدمات الطبية بالوحدة، مع رفع تقرير بها إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للتوجيه بما يلزم حيالها.