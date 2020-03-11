القليوبية تواجه كورونا بتطهير المصالح وندوات التوعية

اتخذت محافظة القليوبية مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال إقامة مجموعة من القوافل والمحاضرات لتوعية طلاب جامعة بنها، وكذلك إجراءات تطهيرية داخل كل مديرية وإدارة فرعية.

ففي جامعة بنها، دشنت وحدة الأزمات والكوارث بقيادة الدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث، ورئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، مجموعة من المحاضرات تجوب كل الكليات بمشاركة أساتذة الكلية ومسؤلي مكافحة العدوى بمستشفى بنها الجامعي، لنشر التوعية بين الطلاب بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيرس، وأيضًا الأساليب الصحية للنظافة الشخصية والتعاملات اليومية.

كما حرصت المديريات بالمحافظة على نشر أدوات النظافة والمطهرات والتنظيف الدائم للأسطح والأرضيات، لمنع انتشار الفيروسات والعدوى.

وأوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم عقد اجتماع لمديري المديريات وأندية ومراكز الشباب، للتشديد علي نشر أدوات النظافة بكل مؤسسة، والتنظيف الدائم للمنشآت، إضافة إلى توعية المواطنيين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.