الأرصاد: سيول وعواصف ترابية غدا حتى السبت

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدا وتستمر حتى السبت، لافتة إلى وجود أكثر من عنصر لعدم الاستقرار، بينها أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية، الدلتا، القاهرة، ومدن القناة وتصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، سيناء، وبعض المناطق في جنوب البلاد.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنّ شدة غزارة الأمطار ستؤدي إلى تراكم المياه بكميات كبيرة في الشوارع، والذي من الممكن أن يحدث المشاكل في بعض المناطق، لذلك جاء قرار جيد من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة الخميس، مشيرة إلى أنّ هناك تواصل مع غرفة عمليات دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء وبناء على البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم تعطيل الدراسة.

وتابعت مدير مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنّه مع غزارة الأمطار سيكون هناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة يصل لحد العاصفة على جنوب البلاد وبعض المناطق من جنوب سيناء، ما يعمل على تقليل الرؤية الأفقية على الطرق خاصة الطرق الصحراوية والسريعة.

ونصحت شاكر، بالقيادة بهدوء تماما على الطرق والمضطر للسفر خلال هذه الفترة التزام السير بهدوء مع التأكد من مساحات السيارات التي تعمل لتلاشي كميات الأمطار الغزيرة، ويفضل عدم السفر خلال هذه الفترة من الخميس للسبت.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، وبالنسبة لكبار السن ومرضى الحساسية والجهاز التنفسي الابتعاد عن الرمال والأتربة المثارة وارتداء الكمامات حال الضرورة للنزول من المنزل.

وأوضحت شاكر، أنّه بداية من اليوم يوجد أمطار خفيفة على بعض المناطق السواحل الشمالية، الدلتا، القاهرة لكنها غير مؤثرة، وأنّ درجة الحرارة المتوقعة اليوم 25 درجة مئوية، إضافة لوجود نشاط للرياح ما يعمل على زيادة الإحساس بالانخفاض في درجة الحرارة، ونشاط الرياح اليوم يكون مصاحب بأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

واستكملت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنّه بداية من غدا الخميس ستبدأ الأمطار متوسطة مع صباح اليوم وتزداد غزارتها من ظهر اليوم وتكون شديدة الغزارة على بعض مناطق الجمهورية وتصل لحد السيول على نهاية اليوم، ومع وجود الأمطار يصاحبها نشاط للرياح ما يؤدي لعواصف ترابية على بعض المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ونوهت شاكر، بأنّ نهاية فصل الشتاء جغرافيا يوم 20 مارس وأنّ هذه الحالة ستكون آخر حالات عدم الاستقرار الشديدة في فصل الشتاء.