جوليت بينوش تواجه الإفلاس في فيلم "كيف تكون زوجة صالحة"

يعرض بدور العرض في فرنسا، اليوم، فيلم "كيف تكون زوجة صالحة"، وهو من بطولة النجمة جوليت بينوش، وإخراج مارتن بروفوست، والذي شارك في تأليفه معه سيفيرينا ويربا.

تدور أحداث الفيلم حول "بوليت" التي تددير مع زوجها مدرسة لتدبير شؤون المنزل، لكن بعد وفاته المفاجئة، تكتشف بوليت أن المدرسة على وشك الإفلاس وعليها تحمل مسؤولياتها، بحسب موقع "IMDB".

مدة الفيلم ساعة و49 دقيقة، وتشارك في بطولته الممثلة يولاندي مورو، نويمي لفوفسكي، والممثل إدوارد بيير، وهو ناطق باللغة الفرنسية.

ولبطلة الفيلم جوليت بينوش تاريخ سينمائي كبير، وخلال مشوارها الفني، ترشحت لعدد كبير من الجوائز، وحصدت جائزة الأوسكار عام 1997، عن دورها المساعد في فيلم The English Patient، وترشحت للأوسكار مرة أخرى عام 2001 عن دورها في فيلم Chocolate، وشارك فيه جوني ديب، وأخرجه Lasse Hallström.

وترشحت جوليت بينوش، لجائزة جولدن جلوب 3 مرات، وللبافتا مرتين وحصدتها مرة. وفي عام 2019، شاركت في فيلم Who You Think I Am، وفيلم "الحقيقة".