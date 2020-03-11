هيئة الكتاب تصدر "السلعة وأشياء أخرى" ضمن سلسلة كتابات جديدة

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب مجموعة قصصية بعنوان "السلعة وأشياء أخرى"، للكاتب أحمد مصطفى علي حسين، وذلك عن سلسلة "كتابات جديدة" برئاسة الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الاسكندرية.

والكتاب الصادر عبارة عن مجموعة قصصية ضمن فن القصص القصيرة جدًا، ويتضمن أكثر من 155 قصة.

يُذكر أن كتاب "السلعة وأشياء أخرى"، هو الكتاب السادس للمؤلف أحمد مصطفى علي حسين، حيث سبق وصدر له "محفوظ وأحلامه التي لا تنتهي" عن سلسلة نجيب محفوظ بالهيئة المصرية العامة للكتاب 2015، وكتاب "عربي وسيارة وبينهما شط الماء المسحور"، و"قصص قصيرة جدًا" والتي صدرت عن فرع ثقافة أسيوط ضمن سلسلة النشر الاقليمي بالهيئة العامة لقصور الثقافة 2016.

وصدر للمؤلف كتاب "الصعيد.. جذور الألم والأمل" ضمن الدراسات البحثية، وذلك عن النشر العام بالهيئة المصرية العامة للكتاب 2017، وكتابي "أزمة المياه المصرية.. حدة الصراع وآليات المواجهة" عام 2012، و"ثورة يناير.. الشعب يصنع المستحيل" عام 2014، وذلك ضمن الدراسات البحثية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.