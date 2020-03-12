ما أضرار ري الأرض الزراعية بالمياه الملوثة؟.. "الفلاحين" توضح

قال الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن تلوث المياه خطر يهدد الصحة العامة ويساهم في إهدار المياه، موضحًا أن تلوث مياه النيل والترع والمصارف يأتي نتيجة إلقاء المخلفات الزراعية ومخلفات المصانع والصرف الصحي والزراعي وبواقي عبوات المبيدات الفارغة، بالإضافة إلى رش المبيدات والتسميد بالأسمدة الكيماوية وإلقاء الحيوانات النافقة في مجاري المياه ومصادرها.

وكشف أبو صدام لـ"الوطن"، عن 3 أضرار يتعرض لها المحصول حال استخدام المياه الملوثة، وجاءت كالتالي:

*يؤدي تلوث المياه بالقاذورات والمخلفات الصلبة إلى إعاقة مجرى المياه وعدم وصول المياه إلى نهايات الترع أو إلى عدم صلاحيتها للاستخدام مما يعرضها للهدر والفقدان.

* منع بعض المنتجات الزراعية من التصدير مما يؤثر سلبيا على الاقتصاد الزراعي وسمعة المنتجات الزراعية المصرية.

*إصابة المستهلكين بأمراض خطيرة تكلفنا مليارات الجنيهات لعلاجها.

وطالب نقيب الفلاحين، بضرورة تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات علي المصانع التي تصرف صرفها في الترع والبحيرات وتعديل التشريعات والقوانين لتواكب ذلك، وكذلك تعميم منظومة الكشف على متبقيات المبيدات والملوثات وإنشاء جهاز شرطي يختص بالتلوث المائي، مشيرًا إلى أهمية التوعية والإرشاد بضرورة الحفاظ على نظافة مصادر المياه والحد من استخدام الكيماويات.