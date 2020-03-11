"صناعة النواب" تمهل مصانع أكياس البلاستيك عامين لتوفيق أوضاعها

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت على إرجاء صدور قانون بحظر استخدام الاكياس البلاستيكية لمدة عامين، مع التوصية بإعادة دراسة القانون المرفوع حاليًا أمام اللجنة؛ على ضوء توصيات شعبه البلاستيك باتحاد الصناعات من جهة وصدور قانون البيئة الجديد، والذي يناقش في جزء كبير من مواده الاستخدام الأمن لأكياس البلاستيك من جهة أخرى.

وأوضح أبو المكارم، في بيان اليوم، أنَّه أوضح في اجتماع مع أعضاء لجنة الصناعة أنَّه لا يجوز إغلاق أي مصنع أوتحويل خطوط إنتاجه "بين يوم وليلة"، مؤكدا أن مثل هذا التحول يستغرق وقت ويتطلب مهلة لتوفيق الأوضاع.

وقال إن اللجنة اتفقت على تأجيل صدور القانون لمدة عامين لحين توفيق الأوضاع لجميع المصانع التي تعيد تدوير البلاستيك وتنتج نوعيات معينه من الأكياس، مؤكدا رفض المنع النهائي لإنتاج اكياس البلاستيك لما ينطوي عليه من إغلاق عدد كبير من المصانع وتشريد ما بها من عمالة، حيث أن هناك نحو 6 آلاف و820 مصنع بلاستيك مسجل بصفة رسمية في اتحاد الصناعات منها على الأقل 3 آلاف مصنع ينتج أكياس بلاستيك.

وتابع: "هذه المصانع والعمال والمهندسين والماكينات لا يجوز المساس بهم ولا بهذه الصناعة"، معتبرا أن قطاع البلاستيك يعد الحصان الرابح في التصدير والصناعة والإنتاج ضمن قطاع الصناعات الكيماوية".

وكانت الفترة الماضية شهدت تحركات من جانب بعض المحافظات بحظر استخدام أكياس البلاستيك، ومنها محافظة البحر الأحمر، وهو ما أثار أزمات لدى المصانع العاملة في تصنيع تلك الأكياس.