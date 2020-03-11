"الفلوس" يتصدر الإيرادات بـ46 مليونا.. و"لص بغداد" يلاحقه بـ31 مليونا

واصل فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة النجم تامر حسني، تصدّر إيرادات أفلام منتصف العام بتحقيقه لـ46 مليونًا و375 ألفًا و343 جنيهًا بعد 11 أسبوع من عرضه، متفوقاً على فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة النجم محمد إمام، الذي حقق 31 مليونًا و525 ألفًا و946 جنيهًا بعد 7 أسابيع من عرضه.

ووفقاً لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 7 ملايين و923 ألفًا و457 جنيهًا بعد 10 أسابيع من عرضه، فيما حقق فيلم "رأس السنة" للمخرج محمد صقر، وبطولة إياد نصار وبسمة، مليوني و923 ألفًا و457 جنيهًا بعد 5 أسابيع من عرضه.

وحقق فيلم "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، وبطولة النجم خالد النبوي، مليوني و823 ألفًا و767 جنيهًا بعد 10 أسابيع من عرضه، فيما حصد فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف، 998 ألفًا و730 جنيهًا، وتذيل فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، وبطولة بسمة، قائمة الإيرادات بـ85 ألفًا و52 جنيهًا بعد أسبوعين من عرضه.