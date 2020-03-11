"التعليم العالي" تزور جامعات العاصمة الإدارية للتأكد من إجراءات الوقاية

قال الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالي للشؤون الفنية وأمين مجلس الجامعات الدولية، إن هناك لجنة من الوزارة مشكلة من أعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمجلس الأعلى للجامعات، تجري حالياً زيارة للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية، وذلك للتأكد من المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية وغيرها، فضلاً عن التأكد من الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة، تحسبا في أي وقت، لوجود أي حالات اشتباه بأعراض "كورونا"، نظرا لوجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الأجانب بتلك الجامعات.

وأضاف الطيب في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الدكتور خدال عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية دوريا بجميع المنشآت والقطاعات التي تتبع الوزارة، كذلك أهمية المرور اليومي للقيادات الجامعية على الكليات والمدن الجامعية والمستشفيات، للتأكد من جهود وأنشطة التوعية، وإجراءات النظافة والتهوية، إضافة إلى المرور الدوري على المستشفيات الجامعية للتأكد من جاهزيتها، واستعداد كافة الأطقم الطبية بها، وتوافر المستلزمات الطبية، فضلا عن تفعيل دور المستشفيات الجامعية في مساعدة الكليات بكافة الجامعات، واستمرار جهود التوعية من خلال المطبوعات واستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية.