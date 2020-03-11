الإمارات تعلن استعدادها لزيادة إنتاجها من النفط بمليون برميل يوميا

أعلنت الإمارات، اليوم، استعدادها لزيادة إنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميا، في وقت هبطت فيه أسعار الخام إلى مستوى قياسي بعد فشل دول "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر، إن الشركة تلقت توجيها من وزارة الطاقة بالعمل على رفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة (MSC) من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا.

وأضاف الناصر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، أن الشركة تعمل بكامل إمكانياتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه.