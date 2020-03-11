انتظام الحركة الجوية بمطار الغردقة وإجراءات مشددة بصالات الوصول

شهد مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، انتظام حركة الرحلات الجوية بشكل طبيعي ومنتظم، ولم تؤثر سوء الأحوال الجوية على حركة الطيران، وجرى التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالمطار على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والكشف على جميع الركاب، وفحص جميع الطائرات القادمة للمطار.

وأكد اللواء أسامة العباسي نائب مدير مطار الغردقة الدولي، لـ"الوطن"، انتظام حركة الرحلات الجوية بشكل طبيعي ومنتظم، مشيرًا إلى تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحي، وذلك في إطار جهود التصدى لفيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، رفع درجة الطوارئ بالحجر الصحي، واتخاذ إجراءات مشددة بصالات الوصول بمطار الغردقة، مشيرًا إلى أن العيادة الخاصة بالحجر الصحي داخل مطار الغردقة مجهزة على أعلى مستوى.

وذكر أن هناك تنسيقًا دائمًا بين إدارة المطار ومديرية الصحة والحجر الصحي، لتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مضيفًا أن هناك متابعات مستمرة لجميع رحلات الوصول طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية المتبعة.