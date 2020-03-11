رومانسي وتشويق وأكشن.. دليل الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع

تعرض دور السينما المصرية، مجموعة أفلام جديدة خلال الأسبوع الحالي، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل:

I Still Believe

تدور أحداث الفيلم حول مطرب أغاني دينية، يحقق نجاحات كبيرة ويجعله الحب يؤمن أنّ كل شيء ممكن بالأمل.

أبطال الفيلم كيه. جيه. آبا، جريفين هود، تانيا كريستيانسن، بريت روبرتسون، ميليسا روكسبيرج، جاري سينيز، ومخرج الفيلم أندرو إيروين.

Escape from Pretoria

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من المساجين بسجن بريتوريا، ينفذون خطة محكمة للهرب من جنوب أفريقيا خلال فترة الفصل العنصري.

أبطال الفيلم دانيال رادكليف، إيان هارت، دانيال ويبر، مارك ليونارد وينتر، ستيفن هانتر، ومخرج الفيلم فرانسيس عنان.

Bloodshot

تدور أحداث الفيلم حول راي جاريسون، الذي يبعث بأعجوبة من الموت من خلال تقنيات النانو تكنولوجي، لكنه يعاني من فقدان الذاكرة فيتعرض لمواقف صعبة كبيرة.

أبطال الفيلم فين ديزل، مايكل شين، سام هيوين، تالوله رايلي، إيزا جونزاليز، جاي بيرس، وإخراج الفيلم ديف ويلسون.