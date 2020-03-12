تعرف على عدد الشكاوى والاستفسارات للمصريين العالقين في الخارج

في إطار مواجهة فيروس "كورونا COVID 19" المستجد، شكلت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، غرفة عمليات لمتابعة الأزمة، كما قامت بتخصيص بريد إلكتروني ورقمين للتواصل عبر الواتس آب، بالإضافة إلى نموذج تسجيل عبر الإنترنت، وذلك لتلقي بيانات المواطنين العالقين بسبب الأزمة، وتبلغ عدد الحالات كالتالي:

* 1625 حالة إجمالى عدد ما تلقته غرفة عمليات المتابعة من استفسارات وطلبات وشكاوى.

* 151 حالة عدد الشكاوى والاستفسارات التي جاءت بشأن انتهاء الإقامة.

* 172 حالة انتهاء التأشيرة.

* 812 طلب عودة للعمل بواقع.

* 60 حالة طلبات التحاق بعائل.

* 75 حالة طلبات عودة نهائية للوطن.

* 100 حالة زيارة أو العودة للوطن.

* 58 استفسارا بشأن تحاليل PCR.