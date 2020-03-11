لمواجهة الطقس السيئ.. مطروح ترفع حالة الطوارىء القصوى بالمستشفيات

أعلن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لجميع المستشفيات، والتأكد من جاهزية سيارات الإسعاف على الطرق، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة، وذلك لمواجهة موجة الطقس السيئ.

وقال "عبدالغنى"، اليوم، إن رفع حالة الطوارىء يأتى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، اعتبارًا من غد الخميس حتى السبت المقبل.

ووجه "عبدالغنى"، بتواجد جميع الأطقم الطبية، وتوافر أدوية الطوارئ، مع توافر أكياس الدم من مختلف الفصائل داخل المستشفيات والمراكز الطبية.