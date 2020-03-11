الجزار: شبكات الصرف لن تتحمل سوى ربع الأمطار.. والمياه قد تنقطع ببعض المناطق

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الوزارة قد تلجأ إلى تخفيض ضغوط شبكات المياه وتقليل حجم التصرفات خلال أزمة الأمطار المقبلة، حيث من المتوقع أن تكون غير مسبوقة.

وأضاف وزير الإسكان في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، أن أعلى حجم للشبكة مصمم على حجم تصرف الصرف الصحي وليس الأمطار، متابعا: «ستستوعب بعضا منها ولكن مش كلها»، موضحا أن شبكات الصرف لن تستوعب أكثر من ربع أو خمس الأمطار المتوقع سقوطها.

وأشار الى أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق لكن يستلزم التنويه عبر الوسائل المتبعة لذلك، وسيتم إعادة توزيع المركبات والمعدات، موضحا أن مصر تتعامل مع تلك الأزمة بشكل علمي مثل الدول المتقدمة أو التي اعتادت سقوط تلك الكميات من الأمطار.