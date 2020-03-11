ووهان مركز تفشي "كورونا" تتعافى.. وأمريكا فريسة للفيروس الغامض

أعلنت السلطات الصينية في إقليم هوبي، اليوم، استئناف أنشتطها في مدينة ووهان، بعد استهداف فيروس كورونا البلاد لفترة دامت شهرا، حصد فيه الأرواح والمنشآت وعطل سير الحياة المدنية في جميع الأرجاء.

وأكدت السلطات المعنية أنها تمكنت من السيطرة على الفوضى التي تسبب فيها "كورونا"، وفي طريقها إلى إعادة الأوضاع أفضل من السابق، مضيفة أنه جرى السماح للقطاعات الرئيسية مثل هيئة النقل العام والإمدادات الطبية والمؤسسات الضرورية في "ووهان" بالعودة إلى العمل، وهذا مؤشر على نجاح "بكين" في احتواء الأزمة والتصدي لها، خصوصًا بعد توقعات العالم أن الصين لن تتعافى مجددا.

في المقابل، تضاعف خطر الفيروس الغامض داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إذ اتخذت القيادة العسكرية الأمريكية الاحتياطات المشددة للتصدي للفيروس الجديد، إلا أنه كان أقوى من التدابير الأمريكية؛ ليمتد إلى داخل صفوف الجيش، حيث قال الجنرال بالقوات الجوية بول فريدريكس في بيان صحفي لوزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون، إن من المرجح وجود مزيد من الإصابات بالنظر إلى ما نراه حاليا في أرجاء المعمورة.

وأشار إلى وجود احتمالية كبرى لوجود مزيد من الحالات المصابة داخل الجيش، وتزامنا مع ذلك، ذكرت السلطات الفيدرالية الأمريكية أن هناك نحو 1000 إصابة، ووفاة 30 حالة.

في السياق ذاته، كشفت الحكومة البريطانية عن إصابة وزيرة الصحة نادين دوريس، مساء أمس، لتكون أول وزيرة صحة تصاب بالوباء، مؤكدة المخاوف التي انتابت الجميع حيال مشاركتها في مؤتمر "10 داونينج ستريت"، بهدف التصدي لفيروس كورونا، بحضور رئيس الوزراء بوريس جونسون واختلاطها بمئات الأشخاص، إضافة إلى تواجدها في البرلمان قبيل الكشف عن إصابتها.

وأعلنت تركيا، أمس، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن المصاب عاد مؤخرا من رحلة إلى أوروبا.