لمواجهة الطقس السيئ.. 10 نصائح من الزراعة لمربي النحل

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية 10 توصيات مهم لمربي النحل، لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة على البلاد الخميس والجمعة المقبلين.

وأكدت الوزارة ضرورة التأكد من توافر الغذاء الكافي داخل الخلايا بنوعيه الكربوهيدراتي (العسل الناضج) والبروتيني (حبوب اللقاح)، وحال عدم كفاية الغذاء داخل الخلية، يمكن الاستعانة بالغذاء الفائض في خلية أخرى أقوى، كما ينصح بضم الطوائف الضعيفة أو عديمة الملكات، فكلما احتوت الخلية على عدد كبير من شغالات صغيرة السن كلما زادت درجة الحرارة داخل الخلية ونجحت عملية التشتية.

ولفتت الوزارة لأهمية رفع الأقراص الفارغة والأدوار العليا الزائدة عن حاجة النحل، وتخزن وتحفظ جيدا داخل صناديق بعد تبخيرها لحين الحاجة إلى استخدامها في بدايات موسم الربيع، وترتيب الأقراص داخل الخلايا بحيث يكون الحضنة في الوسط والعسل وحبوب اللقاح على الجانبين، مع تغطية الأقراص من أعلى بقطعة من القماش أو الخيش النظيف.

وشددت الوزارة على ضرورة تعديل وضع القاعدة أو الطبلية على الارتفاع الشتوي، وكذلك تعديل فتحة الخلية على الفتحة الضيقة، وتقليل عدد مرات فتح الخلايا بقدر الإمكان، على أن يجري فحص الخلايا في الأيام الدافئة وخلال الساعات المشمسة، وفي الأوقات قليلة الرياح، كما أنّ الفحص يجب أن يكون سريعا ونكتفي بالاطمئنان على وجود الملكة وكفاية الغذاء داخل الخلية، وتنظيف أرضية الخلايا وجدرانها من يرقات وعذارى ديدان الشمع إن وجدت، والاهتمام بمكافحة الآفات والأمراض التي تظهر في هذا الوقت خاصة طفيل الفاروا، وتغطية الغطاء الخارجي للخلايا من الخارج بطبقة من الزنك، لحمايتها من الأمطار والمؤثرات الخارجية.

وأشارت الوزارة إلى وضع أحجار ثقيلة أعلى غطاء الخلايا من الخارج في الأوقات شديدة الرياح، وخاصة على الخلايا التي توجد في الأماكن المكشوفة والأكثر عرضة لتأثيرات الرياح، وتوجيه فتحة الخلايا إلى الاتجاه القبلي وليست البحري.