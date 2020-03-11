غيوم وسحب كثيفة تحجب أشعة الشمس عن سماء الأقصر

غطت الغيوم والسحب الكثيفة سماء الأقصر، اليوم، وأدت إلى حجب أشعة الشمس، منذ الساعات الأولى من الصباح، مع بداية موجة الطقس السيء التى ستضرب البلاد وتنذر بسقوط أمطار تصل إلى حد السيول على عدد من قرى ومراكز المحافظة.

وكان محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، قد رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز ومدن المحافظة، كما راجع مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار ومهمات الإغاثة.

وأضاف "الشامي"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أي طارئ والتنسيق مع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهلال الأحمر بالمحافظة لتبليغ الغرفة بالطوارئ فور حدوثها، ويأتي ذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.