عمر كمال يعتذر عن عدم إحياء حفلات لبنان: يهمنا صحة جمهورنا

أبدى الفنان الشاب عمر كمال، اعتذاره لجمهوره في لبنان، لعدم إحيائه عدد من الحفلات هناك، والتي كان مُقررًا لها أيام 12 و13 و14 مارس الجاري، مؤكدًا أن ذلك الأمر خارج عن إرادته وكذلك إرادة العالم، على حد تعبيره.

وقال "كمال" لـ"الوطن" إن انتشار فيروس كورونا، وإلغاء التجمعات، تسبب في تأجيل الحفلات هناك، مضيفًا: "يهمنا جدًا مصلحة الناس كلها وسلامة وصحة جمهورنا.. الحفلات اتأجلت لحين الاطمئنان عليهم وسنُحيي الحفلات في أقرب وقت".

ووجه كمال، الشكر إلى الجهات الأمنية هناك وكذلك وزارة الصحة، لدورهم الكبير في تأمين ورعاية المواطنين، لا سيما في ظل تخوّف الكثير من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال أمير سامي، مدير أعمال عمر كمال، إنه جرى إبلاغهم من قِبل الشركة المنظمة، بتأجيل الحفلات، منذ أمس الثلاثاء، موضحًا أن "كمال" كان يعتزم قبل يومين إعلان التأجيل، قبل صدور القرار من الجهة المنظمة، كونه تأثر بنبأ وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا هناك، وتخوّفه على سلامة جمهوره.