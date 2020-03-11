عاجل.. "التموين" تصرف حصص المطاحن والمخابز اليوم تحسبا للطقس السيئ

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف حصص المطاحن والمخابز من الأقماح والدقيق مبكرا، لأيام الخميس والجمعة والسبت، اليوم، لسوء الأحوال الجوية.

وحصلت "الوطن" على نسخة من منشور التموين وجرى توزريعه على أصحاب المخابز في محافظات الجمهورية.

وذكر المنشور الوزاري أن شركة تطبيقات "سمارت" المعنية بتطبيقات الكروت الذكية تحدد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن يومي الجمعة والسبت، طبقا لمتوسط المبيعات اليومية للمخابز وبما يعادل ضعف الكمية التي يجرى صرفها للمخابز، اليوم، وشحنها إلى شركات المطاحن حتى تتمكن المطاحن من صرفها للمخابز.

وسيجرى إتاحة صرف اليومين على السيستم اعتبارا من يوم الأربعاء، وبين المنشور بأن المطاحن التمونيية ستصرف كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن يومي الجمعة والسبت، مقدما طبقا للكميات المشحونة لها على السيستم من شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت".