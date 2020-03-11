"الموسيقيين": نُحقق في شكوى تامر عاشور ضد سارة الطباخ

كشف الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل شكوى الفنان تامر عاشور، ضد المنتجة سارة الطباخ، مالكة شركة "إيرث برودكشن".

وقال "رمضان" إن تامر عاشور، استند في شكواه بأن سارة الطباخ، لم تتخذ أي خطوة إيجابية، وفقًا لبنود التعاقد، سواء على المستوى الإنتاج أو غيره، مؤكدًا أن "عاشور" سيتقدّم بشكوى رسمية للنقابة يوم الأحد المقبل.

وأوضح أن النقابة سوف تطلع على بنود التعاقد الموقع بين تامر عاشور وسارة الطباخ، وكذلك صيغة التعاقد، للتحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراء المناسب.

يذكر أن شركة "إيرث برودكشن" كانت قد دخلت في وقت سابق في خلاف حاد مع الفنان محمد الشرنوبي، وجرى حسمه خلال الأيام الماضية.