5 نصائح من الحكومة لمواجهة الطقس السيئ: لا تخرجوا إلا للضرورة

وجّه وزراء ومسؤولون نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس السيئ المتوقع أن تشهده البلاد من الغد وحتى السبت المقبل، في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل بمجلس الوزراء، وجاءت النصائح كما يلي:

متابعة صفحات المحافظات على السوشيال ميديا، إذ تنشر بيانا بحالة الطقس كل 6 ساعات، يوضح الحالة الكاملة في المحافظة، والأوضاع في الأماكن التي تمثل خطورة في التحركات. عدم التواجد في الأماكن التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، لإتاحة الفرصة أمام الجهات المعنية بالتحرك السريع والتصرف. عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو تحت لوحات الإعلانات نتيجة سرعة الرياح، وأن يكون هناك حرص شديد في التحركات. التحركات في الشوارع وعلى المحاور الرئيسية تكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوى فقط. على المواطنين من كبار السن ومصابي أمراض الحساسية والجهاز التنفسي عدم الخروج غدا أثناء فترة إثارة الرمال والأتربة، وحال الاضطرار للخروج يفضل ارتداء الكمامات.