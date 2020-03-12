إجراءات محافظة البحر الأحمر لحماية نزلاء الفنادق من كورونا

اتخذت محافظة البحر الأحمر عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالنسبة لنزلاء الفنادق، حيث طالبت المحافظة من غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر برفع درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة تفشى فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وأشارت المحافظة فى المنشور الذي أرسلته للغرفة إلى ضرورة التنبيه المشدد على جميع الفنادق بقيام طبيب الفندق بقياس درجة الحرارة يوميا لنزلاء الفندق "صباحا ومساء"، وفور وصولهم وملاحظة أي شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة مع ملاحظة ظهور أي عرض من الأعراض التنفسية (التهاب فى الحلق -سعال - ضيق فى التنفس) وكذلك السائحين المنفذ لهم رحلات اختيارية برية أو جوية أو بحرية وبخاصة التى تكون إلى محافظة الأقصر على قياس درجة الحرارة بجهاز "الإنفراريد" لقياس الحرارة، مع مراعاة التزام الطبيب بالمعايير الوقائية خلال قيامه بذلك الإجراء من خلال إرتداء القناع الطبى المخصص لذلك " N95" والجوانتيات والجاون البلاستيكى المعد للاستخدام مرة واحدة فوق ملابسه .

وأوضحت المحافظة أنه في حالة وجود أي من الحالات المشتبه بها ينطبق عليها تعريف الحالة يتم حجزها وعزلها فورا بعيادة الفندق مع إبلاغ مديرية الصحة بالبحر الأحمر.

وأشارت المحافظة إلى أنه سيتم مرور لجان دورية من قبل مديرية الصحة بالبحر الأحمر والجهات المعنية بتطبيق ما ورد بمنشور رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.