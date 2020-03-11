اتحاد العمال يطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للتأمينات

طالب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة، الحكومة، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رقم 148 لسنة 2019.

وقال وهب الله في تصريحات لـ"الوطن"، إنه يجب مراجعة المواد الخاصة بالمعاش المبكر، وشرحها وتوضيحها بشكل واف، حيث أنها تسببت في لغط كبير بين الأوساط العمالية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد ندوات لشرح قانون التأمينات، والاستماع لشكاوى العمال بشأنه والتعرف عليها.

وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه ليست هناك أزمة في تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الجديد، خاصة فيما يتعلق بجزء المعاش المبكر، إذا تطلب الأمر ذلك.