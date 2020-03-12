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محمود مسلم

تعرف على حلول وبدائل الجيزة للقضاء على أزمة نقص المياه

كتب:

سلامة عامر
07:36 ص | الخميس 12 مارس 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مجموعة من الحلول والبدائل الإضافية مع المشروعات والمحطات الجديدة للقضاء على أزمة نقص المياه بشكل نهائي منها- رفع كفاءة وقدرات عدد كبير من المحطات منها محطات مياه "العياط وفيصل".

- تنفيذ عدد من مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه خاصة بمناطق فيصل والهرم

- المشروعات التي تم تنفيذها وفرت ما يقرب من 250 ألف متر مكعب من المياه وتشمل:

- محطة مياه الحوامدية وتبلغ طاقتها 70 م3/يوم وبتكلفة إجمالية 313 مليون جني وتخدم سكان مدينة الحوامدية وتوابعها

- تنفيذ 16 مشروعًا لمياه الشرب بالمحافظة بإجمالي طاقة مضافة 430 ألف م3/يوم بتكلفة 2.5 مليار جنيه وستدخل الخدمة تباعًا لحل مشكلة المياه ببعض مناطق المحافظة

- المشروعات تخدم أكثر من 2 مليون مواطن.

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