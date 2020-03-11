"صحة شمال سيناء": الحالة المحتجزة بمستشفى العريش غير مصابة بكورونا

ذكرت مديرية الصحة والسكان، فى بيان لها، أن الحالة التي حُجزت فى قسم الإحالة بمستشفى العريش العام تعاني من التهاب رئوي، وليس اشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان، أن مديرية الصحة أخذت عينات من الحالة، للتأكد من سلبيتها لفيروسي الأنفلونزا، أو كورونا المستجد، وذلك كإجراء احترازي، موضحة أن العينات فى طريقها الآن للمعامل المركزية بوزارة الصحة فى القاهرة، فيما تخضع الحالة لتلقي العلاج المناسب بالمستشفى، حيث تستجيب للعلاج.

وأكد الكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، نشر نتائج التحاليل فور ظهورها.

وأهابت مديرية الصحة بشمال سيناء بنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر أخبار غير دقيقة من شأنها نشر الذعر بين السكان، مع ضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى لمنع انتشار الفيروسات، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع، والاهتمام بالتغذية الجيدة لرفع مستوى المناعة.