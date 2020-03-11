الطيران التجاري العالمي يتكبد خسائر تصل لـ820 مليار دولار بسبب كورونا

توقعت مؤسسة "جلوبال بيزنس ترافيل أسوسييشن"، اليوم، أن تنخفض إيرادات قطاع الطيران التجاري العالمي بنحو 820 مليار دولار وسط القيود المفروضة على حركة المسافرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي أضر بقطاع السفر على نطاق واسع منذ بداية العام الحالي.

وقال المدير التنفيذي للعمليات بالمؤسسة سكوت سولومبرينو في بيان نقله موقع "جلوبال ترافل نيوز": "فيروس كورونا يؤثر بشكل كبير على أرباح صناعة السفر حول العالم"، ولا يمكن التقليل من شأن آثره على صناعة السفر والأعمال وعلى الاقتصاد الأوسع".

ووفقا لتقرير المؤسسة، فإنه من بين كل أربع شركات طيران عالمية، ألغت أو علقت ثلاث منها عددا من الرحلات الجوية إلى الصين وهونج كونج وتايوان ومعظم دول آسيا.

وتتجاوز هذه التوقعات التقديرات السابقة الصادرة في الشهر الماضي والتي أشارت إلى احتمال تكبد قطاع الطيران التجاري خسائر عند 560 مليار دولار، ويستمر الفيروس الرئوي في حصد المزيد من الأرواح، إذ أودى بحياة أكثر من 4 آلاف شخص حتى الآن، كما ساهم في تعطيل الأعمال التجارية وسلاسل الإمدادات حول العالم.

ومن المتوقع أن تخسر الصين، التي شهدت انخفاضا بنسبة 95% في سفر رجال الأعمال منذ بدء تفشي المرض، 404.1 مليار دولار من عائدات سفر الشركات، تليها خسارة قدرها 190.5 مليار دولار لأوروبا.

وذكرت المؤسسة أن شركات الطيران والفنادق، التي تعد عادة أكبر المستفيدين من إنفاق الشركات على السفر، تلقت ضربة قوية لإيراداتها مع استمرار انتشار الفيروس.