"حملات توعية وتعقيم".. إجراءات جامعة عين شمس للوقاية من فيروس كورونا

اتخذت الجامعات الحكومية والخاصة، عددا من الإجراءات الاحترازية بها، في إطار توجهات الدولة المصرية لمواجهة كورونا، ففي جامعة عين شمس، بدأت أمس تفعيل خطة التعقيم والتطهير لجميع منشآتها من مدرجات ومكاتب وقاعات تدريس.

وترصد "الوطن"، في النقاط التالية أبرز الإجرات التي تم تطبيقها والتي تمثلت في الآتي :.

1-زيادة حملات التوعية داخل الجامعة.

2- التنسيق بين كل من فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات وفريق الإدارة العامة للشؤون الطبية.

3-التعاقد الفوري مع شركات مختصة بالتعقيم تعمل على تطبيق أحدث أساليب التعقيم لتطهير المنشآت الجامعية من فصول دراسية ومدرجات وقاعات امتحانات ومكاتب إدارية وأماكن الخدمية.

4-المراجعة الدورية لتجهيزات العيادات والمراكز الطبية من خلال توفير كل المستلزمات الطبية المطلوبة مع إجراء متابعة مستمرة لجميع المستهلكات وتعويضها.

5-تم تنظيم اجتماع برئاسة الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود (نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب) والدكتور نظمي عبد الحميد (نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة) ووكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات المختلفة والسادة مديري المراكز الطبية بالكليات المختلفة للتعريف بالية المحددة لتعريف الحالات المشتبه بإصابتها طبقا للبروتوكول الصادر من منظمة الصحة العالمية.

6-التأكد على آلية نقل وتحويل الحالات المشتبه بها بسيارة إسعاف مخصصة لنقل حالات الاشتباه فقط.

7-اتخاذ كل الإجراءات الطبية الاحترازية لتطهير السيارة بعد نقل الحالات.

8-متابعة الحالات المشبه بها بإجراء كل التحاليل اللازمة بمعامل وزارة الصحة.

9-استعداد الجامعة في حالة الاضطرار إلى تعليق الدراسة ببعض أو جميع الكليات بسبب أي تطور للمخاطر الطبية الحالية.

10-تم تشكيل لجنة إدارة الأزمة بتكليف من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود – نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

11-انعقدت اللجنة يوم الاثنين الموافق 9/3/2020 وخلصت إلى "ضرورة التحول من التعلم التقليدي إلى التعلم عن بُعد في ما تبقى من العام الدراسي".