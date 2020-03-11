إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني بفيروس كورونا

أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم، إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني إسحق جهانجيري، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد أيام من إصابة نائبة الرئيس معصومة ابتكار، بالفيروس نفسه.

وتعد إيران من أكثر البلدان تضررا بسبب الفيروس خارج الصين حيث ظهر أول مرة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأعلنت إيران اليوم، عن 63 حالة وفاة إضافية بالفيروس، في أعلى حصيلة يومية خلال 3 أسابيع، منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي تلفزيوني: "بناء على نتائج فحوص مخبرية جديدة، رصدنا 958 حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة".

واشار جهانبور، إلى أنه "لحسن الحظ أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا قد بلغ 2959 شخصا"، وفقا لما ذكرته وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

وكانت لجنة الصحة الوطنية بالصين، قالت في وقت سابق، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل 24 حالة إصابة جديدة بالفيروس، أمس الثلاثاء مقابل 19 حالة إصابة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80778 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس إلى 3158 حالة حتى أمس الثلاثاء، بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق، فيما سجل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، جميع حالات الوفيات الجديدة ومنها 19 حالة في ووهان عاصمة الإقليم، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.