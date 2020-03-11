عاجل.. الكويت تمنع التواجد داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي

قررت السلطات الكويتية، منع الوجود داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي، بما فيها ذلك مراكز التسوق، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأكد المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي، اليوم، أن البلدية لن تسمح بتجاوز القانون، وذلك لحماية الجميع، مشددا على أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في البلاد خط أحمر بالنسبة لنا لاسيما في ظل الوضع الراهن، الذي تمر به البلاد.

وأوضح المنفوحي، في بيان صحفي، أن البلدية لن تتردد في اتخاذ ما تملك من اجراءات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن الاجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف المدير العام لبلدية الكويت، أن الأجهزة الرقابية باشرت عملها بغلق المقاهي المخالفة لقرار وزارة الصحة وعددها 33 مقهى إضافة إلى إغلاق 41 صالة أفراح مؤقتة، مشيرا إلى أنه مجاملة على حساب صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوصى المنفوحي، رؤساء قطاعات شؤون المحافظات بتنفيذ قرار وزارة الصحة للتأكيد على جميع العاملين بصالونات الحلاقة والنوادي الصحية والرياضية والاجتماعية بالتزامها بوسائل الوقاية الشخصية باستخدام القفازات والكمامات والمطهرات والمعقمات الى جانب غلق المقاهي حال مخالفتها قرار وزارة الصحة بمنع تداول (الشيشة).

وطالب المسؤول الكويتي، جميع العاملين في الأجهزة الرقابية التابعة لادارات النظافة واشغالات الطرق وفرق الطوارئ وأقسام ازالة المخالفات سرعة اتخاذ الاجراءات الضرورية بغلق صالات المناسبات المؤقتة وإزالة اي صالة تخالف قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن.

وأشار المنفوحي، إلى أن بلدية الكويت كثفت جولاتها التفتيشية من خلال فرقها الميدانية واتخذت سلسلة من الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الشأن، موضحا أن هناك اجتماعات شبه يومية لمتابعة اجراءات أحكام الرقابة على الأنشطة والمحال التي شملتها قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة في إطار تفعيل خطة الدولة الوقائية لحماية الأمن الصحي للبلاد.

وتابع المسؤول الكويتي قائلا: إن حصيلة الإجراءات الرقابية المتخذة بلغت 262 مخالفة فضلا عن توجيه 459 تنبيها، وأهاب المنفوحي بأصحاب المقاهي والصالات المؤقتة الالتزام بكل القرارات الصادرة والتعاون مع مفتشي الاجهزة الرقابية أثناء الجولات التفتيشية تجنبا للغلق الإداري.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 3 اصابات مؤكدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في الكويت حالة واحدة مرتبطة بالسفر لإيران وحالة من الجنسية المصرية وأخرى من الجنسية السودانية مخالطين لحالة مصابة مرتبطة بالسفر لجمهورية اذربيجان ليصل الاجمالي المسجل إلى 72 حالة تم شفاء حالتين منها.

وفي سياق متصل، علقت السلطات الكويتية، رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من بعد غد الجمعة وحتى إشعار آخر.