حظك اليوم الخميس 12-3-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يكره الإنطوائية، والعزلة عن الناس، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم يجب أن تنظم جهودك وأن تحدد أفضل السبل لاستغلال مواهبك مع الحفاظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة وعليك أن تمضي على مهل وألا تتسرع حفاظا على سلامتك وحاول أن تتواجد مع من ترتاح معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان نضال الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يونيو.