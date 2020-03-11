صور.. مزارع بقنا ضع كمامة لحماره خوفا من إصابته بكورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الإربعاء بمحافظة قنا، صورة لرجل مسن، يعمل في مهنة الزارعة، ويقيم بمركز قوص جنوب المحافظة، وهو يرتدى كمامة ويستقل حمار يلبس ايضاً كمامة خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.

الصورة المتداولة لمزارع يُدعى "حسين على عيسى"، يبلغ من العمر 50 عاماً ومقيم بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص، قرر أن تشمل الإجراءات الوقائية لمكافحة "كورونا" حماره أيضاً فصنع له كمامة من جوال بلاستيك مخصص لتعبئة الدقيق، لتحميه من أي إصابات، وذلك عطفًا منه على حيوانه الذي يستخدمه يوميًا في قضاء مصالحه، والوصول إلي الأرض الزراعية واعتبره رفيق له في حياته، ويساعدة يومياً.

وظهر تعليقات بعض رواد "فيسبوك" والتى جاءت بطريقة فكاهية على الصورة التى تم تداولها، خاصة مع إعلان وزارة الصحة ظهور عدد من الحالات مثابة بفيروس الكورونا،و تعاطف المعلقين كثيرًا مع المزارع وأن دليل تصرفه وفكره هو نابع من كثرة خوفه على حماره مثلما خاف على نفسه، وهذا عمل إنسانى.