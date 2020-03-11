شكري يتوجه إلى بروكسل في بداية جولة أوروبية تشمل بلجيكا وفرنسا

توجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الأربعاء، إلى بروكسل، في مستهل جولة أوروبية تشمل كلاً من بلجيكا وفرنسا.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يعقد شكري لقاءات مع عدد من القادة الجدد لمؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى بروكسل لبحث تطورات علاقات التعاون وسُبل تعزيز أوجه الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

وأضاف حافظ، أن شكري من المقرر أن يعقد مشاورات ثنائية مع كبار المسؤولين الفرنسيين خلال زيارته إلى باريس، حيث من المتوقع أن تشمل المباحثات آليات دفع العلاقات المصرية الفرنسية وتنميتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سيستعرض خلال لقاءاته المختلفة رؤية مصر إزاء سائر الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية، وآخر مستجدات ملف سد النهضة.