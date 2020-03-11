"مياه الدقهلية" تعلن الطوارئ استعدادا للطقس السيئ

أصدر المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ اليوم، تعليمات مشددة بضرورة تواجد مديري المناطق التابعة، والإدارات الفنية في محل عملهم، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ.

وبحسب بيان الشركة، فإن إعلان حالة الطوارئ بناء على البيان الوارد من هيئة الأرصاد الجوية، والذي مفاده احتمالية تعرض البلاد لسقوط أمطار غزيرة، وهبوب عواصف شديدة، والمحددة من يوم الخميس الموافق 12/3/2020 وحتى السبت الموافق 14/3/2020.