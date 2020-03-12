نصائح صحة الدقهلية للمواطنين في أيام عدم استقرار الطقس

قدم الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عددا من النصائح لمرضى الأمراض المزمنة والحوامل والمصابين بالحساسية والأمراض الصدرية، وكذلك الأطفال الأقل من 5 أعوام، وأصحاب السن الأكبر من 65 عاما، لتجنب حدوث مضاعفات تزامنا مع عدم استقرار أحوال الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة.

ونصح الدكتور سعد مكي، بالاهتمام بتناول المشروبات الدافئة والإكثار من تناول المياه وعدم الخروج إلا لظروف اضطرارية، وتجنب الانتقال من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس وعدم التعرض المباشر لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر.

وبحسب بيان لمديرية الصحة، أكد وكيل الوزارة، جاهزية جميع مستشفيات الدقهلية ورفع درجة الاستعداد وإلغاء كافة الإجازات للعاملين بالقطاع الصحى، سواء على مستوى القطاع العلاجى أو على مستوى قطاع الطب الوقائى، وذلك تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً من الخميس الموافق 12 مارس وحتى السبت الموافق 14 مارس

وأكد على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات، وتوافر كميات كافية من قرب الدم ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم بالمستشفيات تحسبًا لأى طارئ، وجاهزية فرق الانتشار السريع تحسبًا لأى حادث.

وأوصى بأنه عند الإصابة بضيق في التنفس بشكل متكرر يفضل التوجه إلى الطبيب للخضوع إلى العلاج المناسب.