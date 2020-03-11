بعد 34 عاما.. توم كروز يعود بجزء ثان من Top Gun

يحضر النجم الأمريكي توم كروز، عددا من المشروعات السينمائية التي يشارك فيها كممثل، منها تصويره لفيلم Top Gun: Maverick، من إخراج جوزيف كوسينسكي، وتشارك الممثلة جينيفير كونلي بطولة العمل، ومن المقرر عرضه 24 يونيو.

وقدم توم كروز الجزء الأول من Top Gun، عام 1986، وشاركته البطولة وقتها، الممثلة كيلي ماجليس، ونجح الفيلم بشدة وقتها، وتخطت إيراداته 350 مليون دولار، بعد عرضه في دول مختلفة.

وبحسب موقع IMDB، جرى الإعلان عن مشاركة توم كروز في فيلم Live Die Repeat and Repeat، الفيلم من بطولة Doug Liman وتشارك إيميلي بلانت بطولة الفيلم، ولم يجري تحديد موعد عرضه.

والإعلان عن مشاركة "كروز" في فيلم Luna park، بحسب موقع Variety، ومن إخراج Doug Liman ولم يتم تحديد موعد عرضه.

يذكر أنه تأجل تصوير فيلم المهمة المستحيلة لبطله توم كروز، حيث أعلن صناعه، تعليق إنتاج الجزء السابع منه، والمقرر تصويره فى فينيسيا بإيطاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا في المدينة، وذلك بعد 3 أسابيع من تصوير فيلم الأكشن.