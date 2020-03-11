رامي مالك يحضر لفيلم مع دينزل واشنطن.. والتأجيلات تلاحق "لا وقت للموت"

يحضر النجم رامي مالك، صاحب الـ39 عاما، عددا من المشروعات السينمائية، ومن المقرر أن يعود بفيلمين، الأول "لا وقت للموت"، وهو أحدث أفلام سلسلة "جيمس بوند".

ويقوم "مالك" من خلاله، بدور "Safin"، وهي الشخصية الشريرة في الفيلم، بينما يقدم النجم دانيال كريج دور "جيمس بوند"، والفيلم ومن إخراج كاري جوجي فوكوناجا، وتشارك الممثلة أنا دي أرماس بطولته.

وواجه الفيلم، الكثير من الأزمات والتأجيلات من قبل، منها بسبب إصابة الممثل "دانيال كريدج"، ومرة أخرى بسبب تغيير المخرج، حتى تم الاستقرار على "كاري".

ومن الأزمات التي واجهت الفيلم، اضطرار صناعه إلى إلغاء جولة الدعاية الخاصة، التى كان من المقرر إقامتها فى العاصمة "بكين"، وعدد آخر من المدن الصينية، حسب موقع The Economic time، بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما أنه جرى تأجيل عرض الفيلم إلى شهر نوفمبر ببريطانيا، وعدد من الدول، بسبب "كورونا" أيضا، بعدما كان من المقرر صدوره يوم 2 أبريل في بريطانيا.

و"لا وقت للموت"، من نوعية أفلام الأكشن والمغامرات، وتكلفة إنتاجه 250 مليون دولار، ومدته ساعتين و43 دقيقة، بحسب موقع IMDB، وتغنى المطربة بيلى إيليش الأغنية الخاصة بالفيلم، التى تحمل الاسم نفسه "لا وقت للموت"، ولاقت نجاحا كبيرا منذ طرحها على قناتها بموقع "يوتيوب".

ويشارك رامي مالك أيضا في فيلم The little things، وتدور قصته حول ضابطان يتعقبان قاتل محترف، ويشاركه بطولة الفيلم النجمان الكبير "دينزل واشنطن"، وهو الحاصل على جائزتي أوسكار، وترشح لها 8 مرات، بالإضافة إلى جاريد ليتو الحاصل على جائزة أوسكار عن أفضل دور مساعد عام 2014، ولم يتم تحديد موعد عرض الفيلم بعد، بحسب موقع Variety.

فيلم The little things من إخراج وتأليف جون لي هانكوك، وتشارك ناتالي مورالس وصوفيا فاسيليفا بطولة العمل.

وفي بداية العام شارك "مالك" بالتعليق الصوتي لشخصية "تشي تشي" في فيلم رحلة الطبيب دوليتل، والذي تم عرضه يوم 17 يناير.. وهو من بطولة الممثل روبرت داوني جونيور..فيلم "دوليتل" من نوعية أفلام المغامرات، الكوميدي و"الفانتازي"، وشارك في البطولة الممثل "أنطونيو بانديرس"، ومدته ساعة و46 دقيقة.

وجرى تصوير الفيلم في عدد من الاستديوهات بالولايات المتحدة ومن إخراج ستيفن جاخان.

وفي سياق آخر ترددت بعض الأنباء التي تشير إلى سعي شركة أفلام "مارفيل" إلى التعاقد مع "مالك" لأداء دور البطل الخارق Silver Surfer.وكان "مالك" قد اختير ضمن مقدمي جوائز حفل أوسكار في الدورة رقم 92.

وفي الأعوام السابقة شارك الممثل رامي مالك في 35 عملا تتنوع ما بين مسلسلات وأفلام، وذاع صيته بعد نجاح مسلسله مستر روبوت وترشح لجائزة جولدن جلوب في أعوام 2016 و2017 و2020، كأفضل ممثل عن مسلسل درامي.

كما حصل على جائزة الأوسكار وجولدن جلوب عام 2018 عن دوره في فيلم بوهايمن رابسدي، بعد أن قدم أداء أبهر الجميع أثناء تجسيده لشخصية المغني فريدي ميركيري، وحقق إيرادات تخطط الـ900 مليون دولار.

وقال أثناء تسلمه الجائزة: "أنا أبن مهاجرين من مصر".