"مش عايز عيال".. أجبر زوجته على الإجهاض فماتت ثم ألقى جثتها في القمامة

"مش عايز عيال عندي 2 كفاية أوي، واتفقت مع مراتي علي كده، بس فجأة لقيتها بتقولي أنا حامل قولت لها نزليه"، بهذه الكلمات اعترف شاب أمام قاضي المعارضات في محكمة مصر الجديدة بجريمة إجبار زوجته على الإجهاض لكنها ماتت أثناء محاولتها التخلص من الجنين بالطرق البدائية وبعض الأدوية التي أحضرها الزوج، وعندما تأكد الأخير من وفاتها أسرع في التخلص من جثتها وإلقائها في أحد الشوارع بالنزهة بالقرب من مقلب قمامة، وكشفت جهات التحقيق مخططه الشيطاني وأحيل للنيابة العامة التي حبسته على ذمة التحقيق وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم أجبر زوجته على الإجهاض بعد أن عرف منها بأنها حامل في شهرها الثالث خاصة وأنه كان يرغب في بقاء زوجته بدون إنجاب وتحدث معها وطلب منها ألا تفكر في الإنجاب بعد أن رزقا بطفلين، لكن الزوجة اعتقدت أن زوجها يمزح، وبعد حملها أخبرت زوجها طمعًا في تغيير رأيه والانصياع للأمر الواقع لكنه استشاط غضبًا وأجبرها على التخلص من الجنين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم حمل جثمانها وألقاه في القمامة هربًا من المسؤولية القانونية، لكن المباحث كشفت تفاصيل الجريمة بعد تلقي قسم شرطة النزهة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من معاينة جثة السيدة، أنها حامل ولا يوجد معها أي أوراق تكشف هويتها، فتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، لتشريحها وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث للتوصل إلى هوية السيدة المتوفاة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم التوصل إلى هوية السيدة، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليها، لديها أطفال وأخبرت زوجها بأنها حامل، ولكن زوجها طلب منها إجهاض الجنين لعدم رغبته فى الإنجاب، حيث اضطرت المجني عليها للجوء للطرق البدائية للتخلص من جنينها تحت ضغط زوجها وإلحاحه على إجهاض الجنين، ولكن المجني عليها لم تتحمل وتوفيت بعدما ساءت حالتها الصحية.