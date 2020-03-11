تواضروس عن الأنبا صرابامون: قدم للكنيسة أكثر من 50 مطرانا وأسقفا

نعى البابا تواضروس الثاني، الأنبا صرابامون أسقف ورئيس ديرالقديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الذي توفى يوم الأحد الماضي، جاء ذلك في عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي له.

وقال تواضروس "بالأمس ودعنا أنبا صربامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي وأحد آباء الرهبنة في الجيل المعاصر، وشيخ وملاك البرية ومدبر حياة دير الأنبا بيشوي، وحياة الكثير من الرهبان وأب اعتراف لكثير من الآباء، وخدمته طويلة وعميقة من سنة دخوله الدير 1959، ثم صار أسقفًا سنة 1973".

وأكد أنه أصبح مديرًا ورئيسًا وأسقفًا للدير من سنة 1977، وتلمذته في دير السريان، ثم رئاسته لدير الأنبا بيشوي، والحياة التي ربطت بينه وبين البابا شنودة، والتاريخ الروحي طويل، ويكفي أن خرج من تحت يد الأنبا صربامون، وقدم للكنيسة أكثر من 50 من المطارنة والأساقفة، الذين يخدمون بأمانة وإخلاص في كثير من المواقع داخل وخارج مصر.