"متعدد العلاقات".. إسكندرانية تنهي رجولة زوجها بسكين

بانتقام مفزع بعد خيانته لها عده مرات وإقامة علاقات نسائية، أقدمت ربة منزل على قطع العضو الذكري لزوجها بسلاح أبيض، بعد تخديره داخل مسكنهما بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، وذلك انتقاما منه بسبب تعدد علاقته النسائية.

تلقى قسم شرطة كرموز إخطارا من مستشفى النيل، يفيد بوصول "ن. ع. ت" عامل بإحدى الشركات الحكومية، يعاني من نزيف شديد بسبب قطع عضوه الذكري.

انتقل المقدم طارق الشناوي رئيس مباحث قسم شرطة كرموز، وتبين من التحريات قيام زوجته المدعوة "س. ح. ع" 23 عاما، ربة منزل، بتخديره، وعقب التأكد من فقدانه الوعي قطعت عضوه الذكري باستخدام "سكين".

تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على الزوجة، واعترفت في التحقيقات بارتكاب الواقعة، وأنها من فعلت ذلك بزوجها.

وأضافت أنها ارتكبت الجريمة بدافع الانتقام من زوجها، لتعدد علاقته النسائية.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وأمر المستشار عمر سليم رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل زوجها وذلك بتخديره وقطع عضوه الذكري.