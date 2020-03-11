أحمد يونس يوضح تفاصيل برنامج أتوبيس السعادة

أوضح الإعلامي والإذاعي أحمد يونس، تفاصيل برنامج "أتوبيس السعادة"، الذي يقدمه على شاشة "dmc".

وقال يونس خلال استضافته ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc": "بيجيلي ناس تقولي إحنا عايزين نشتغل برامج تلفزيون، ويقولولي عايزين نشتغل رعب، فبقولهم لازم إنتاج فظيع عشان يكون كويس، ودا ملعبي وعمري معترضت لكن أول مبيقولي نقعدك في استوديو ونضلم النور برفض لأننا كدا مفرقناش عن الراديو في شيء".

وأضاف: "أول مجالي عرض أتوبيس السعادة لقيت الفكرة حلوة، وقالولي هنعمل أتوبيس يلف المحافظات، واللي أنت عايزه هنعمله دون قيد أو شرط، وقالولي هو دا التوجه ولازم نستغل طاقة الشباب".

وتابع: أنه بدأ في برنامج بمحافظات الصعيد، وعلى رأسها قنا والأقصر، ثم اتجه إلى أبيس وسيزور سانت كاترين قريبا، مؤكدا على أنه يرغب قبل شهر رمضان، في تغطية المناطق الحدودية بالكامل، ثم يستكمل بعد رمضان باقي المحافظات".

وعن زيارة الصعيد أوضح: "وجودنا في الصعيد بيسعد أهل الصعيد ونشعرهم إننا فاكرينهم، وبنعرفهم إننا جايين نتواصل معاهم ومع أطفالهم، وأهم شيء إننا نشوف السعادة على وجوه الأطفال".