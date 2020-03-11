استشاري تغذية علاجية: كورونا يصيب المهملين في صحتهم وليس الأصحاء

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن الفيروسات دائما ما تضرب بالجهاز المناعي للجسم، حيث تبدأ به في بداية احتلالها للجسد: "جهاز المناعة بيبقي ضعيف عند الناس الكبار في السن، بداية من 60 سنة، ومصابي الأمراض المزمنة، والناس المهملين بصحتهم".

وأضاف "الشريف" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الجهاز المناعي يجري بناءه عن طريق البروتينات والسوائل والفيتامينات: "البروتينات والفيتامينات لازم ناخدها بطريقة صحيحة وصحية"، موضحا أن مضادات الأكسدة، تتواجد دائما في الأكل غير الصحي مثل الموجود في الشارع والمطبوخ، في أواني غير صحية: "كل الحجات دي بتضرب جهاز المناعة".

وأكد أن الجهاز المناعي، يتحسن بسرعة كبيرة في حال بدأ الشخص بالاهتمام به وتقويته حتى لكبار السن: "ممكن في أسبوع نحسنه، ولازم نبدأ من النهاردة مش من بكرة"، مشيرا إلى أنه يجب على المواطنين الاهتمام بالبروتينات والخضراوات والسلطات لزيادة الفيتامين في الجسد: "البيض مصدر للبروتين الحيواني، والبقوليات من الحجات الكويسة، وشرب السوائل، وممارسة الرياضة لآن نشاط الدورة الدموية بيحسن الدورة الدموية".