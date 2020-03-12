مدرسون لـ"الوطن": قرار مجلس الوزراء بالإجازة اليوم يراعي سلامة الطلاب

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ، المتوقع اليوم، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس.

ويقول أحمد عادل قورة، مدرس لغة إنجليزية، إن المدارس وصلتها من الإدارات التعليمية نشرات وتعميمات بشأن اليوم الخميس، مشيرا إلى أن كان من المتوقع عدم حضور الطلاب في هذا اليوم نظرا لتخوف أولياء الأمور عليهم.

وأضاف قورة لـ"الوطن": "أنا مع القرار حيث إنه لم يعطِ إجازة للطلاب فقط بل للعاملين في الدولة ومنهم المدرسون وبقية الموظفين في التربية والتعليم، لأنه قرار عملي وراعى كل عناصر العملية التعليمية".

فيما قال ضياء أحمد جمعة، أخصائي صحافة مدرسية، إن مصر لديها مرصد للطقس قوي ومتطور ويعطي الجهات المعنية الإحصائيات والتوقعات بشكل سليم ودقيق، وأبلغ وزارة التربية والتعليم حفاظا على سلامة المواطنين ومنهم الطلاب والمدرسين.

وأضاف ضياء لـ"الوطن": "أعمل في مدرسة بإحدى القرى وطابور الصباح يبدأ من الساعة الثامنة إلا ربع، لكن في الطقس الذي تشهده مصر اليوم ووجود عواصف ترابية وأمطار شديدة فمن الممكن أن يكون خطرا على سلامة الطالب، حيث إن هناك طلابا يلزم حضورهم المدرسة الاستيقاظ في تمام الساعة السادسة صباحا".

وقال محمد أمين، مدرس حاسب آلى، إنه متفق تماما مع قرار رئاسة الوزراء نظرا لأنه حافظ على سلامة الطلاب والمدرسين، خاصة وأن الأزمة في حضور الطلاب للمدارس يكون في وقت مبكر.

وأوضح أمين لـ"الوطن" أن أولياء الأمور كانوا سيمنعون الطلاب من الذهاب إلى المدارس في مثل هذه الأجواء الصعبة المتوقعة غدا، لاسيما العاملين بالدولة منهم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار المتوقع سقوطها في القاهرة وباقي المحافظات، ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت في شهر أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي بالأمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.