الصحة: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 27 حالة

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 27 شخصا.

وأضاف أن العينات العشوائية التي جرى أخذها من المواطنين في الأقصر وأسوان بالأمس، جاء أغلبها سلبية: "الحالات الإيجابية اللي تم رصدها ودناها مستشفيات العزل وبنتابع العلاج معاهم".

وأردف "الشريف" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي حسام حداد، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الحالات الأولية كانت إيجابية وبعد فحصها أصبحت سلبية يعني أن تلك الحالة في بداية مرضها بالفيروس: "ده اللي حصل النهاردة مع 8 حالات مصابين وكانوا بيتلقوا الرعاية الأزمة وده معناه أنه تم شفائهم"، موضحا أن الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية قد ارتفعت من 26 لـ27 حالة، مع وجود حالات مخالطة مع الأشخاص الذين جرى الإعلان عنهم مسبقا.