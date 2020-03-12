تعرف على استعدادت الدولة لمواجهة موجة الطقس السيئ

اجراءات عديدة اتخذتها أجهزة الدولة، بهدف الاستعداد لموجة الطقس السيئ التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار المتوقع سقوطها في القاهرة وباقي المحافظات، ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت في شهر أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك بناء على تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، والذي أشار إلى أنَّه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من الشهر نفسه.

التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد بالمحافظات

من جانبه، وجّه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات تحسبا للتقلبات المناخية المتوقعة، وطالب بالتأكد من جاهزية المعدات وسيارات شفط المياه للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار وسرعة شفطها، والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية المعنية.

وزارة الزراعة

كذلك كلّف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الظروف الجوية، حيث جرى تشكيل لجنة متابعة مركزية بالقطاع، لضمان التواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بمحافظات الجمهورية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفروعها المختلفة بالمحافظات.

وزارة الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنّ الوزارة رفعت حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مؤكدا أنّ الوزارة شكّلت غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع المحافظات وتفعيل غرفة مواجهة الكوارث والأزمات، وهي في حالة انعقاد دائم للمتابعة المستمرة مع مسؤولي الكهرباء تحسبا لسقوط أعمدة الإنارة نتيجة العواصف.

ولفت إلى أنّ هناك تنسيقا مع الجهات المختلفة بالدولة بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية الموحدة ومدى مجابهة الظروف الجوية المحتملة، مطالبا المواطنين بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية من أعمدة إنارة وأكشاك كهربائية وأسلاك أثناء هطول الأمطار حرصا على سلامتهم.

وزارة التضامن الاجتماعي

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل، كذلك جرى مراجعة خطة الهلال الأحمر المصري، وجار استدعاء فرق الطوارئ للتواجد في المحافظات بالتجهيزات المطلوبة، التي تشمل حقائب الإسعافات الأولية وأجهزة الصدمات، وتم التأكد من جاهزية المخزون الخاص بأدوات الإغاثة في جميع الفروع والفروع الإقليمية، ووضع آليات المتابعه الدقيقة من غرفة العمليات المركزية للأحداث والربط مع شركاء العمل وإعداد التقارير

وزارة الصحة

طلبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة، كذلك أنه تم تشكيل غرف عمليات بالمديريات موازية لغرفة العمليات المركزية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بكل مديرية، تعمل على مدار الساعة، كما شكلت الوزارة فريقاً للانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة للتدخل بالمناطق الوعرة وذات الطبيعة الجبلية.

مترو الأنفاق

قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنّه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأحوال الجوية السيئة، موضحا أنّه جرى تأمين الشبكة الهوائية الكهربائية المعلقة بالخط الأول والقضيب الثالث بالخط الثاني والثالث وجاهزية "طلمبات شفط المياه"، مع نظافة وصلاحية موانع الصواعق أعلى الوحدات المتحركة وتجهيزها للأمطار والسيول والرياح الشديدة التي تحدث خلال الفترة الحالية.